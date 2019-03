Politiek010: FvD de grootste, hoe nu verder?

Een ware aardverschuiving in het politieke landschap. Forum voor Democratie is in één klap de grootste partij van Zuid-Holland. Lijsttrekker Rob Roos liet er geen gras over groeien, hij wil een provinciebestuur formeren onder leiding van VVD-coryfee Hans Wiegel. Maar dat loopt nog niet soepel.

Al tijdens het eerste overleg met de andere fractievoorzitters kreeg de kersverse politicus Roos tegenwind. Links partijen willen naast Wiegel ook PvdA'er Job Cohen als informateur aanstellen. Een opmerkelijke overeenkomst met de Rotterdamse formatie van een jaar geleden.

Toen stelde Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) een dag na de verkiezingen voor om Jos van der Vegt aan te stellen als informateur. Leo de Kleijn (SP) wilde naast Van der Vegt een tweede informateur: Derk Loorbach. En zo geschiede.

Uiteindelijk belandde Leefbaar als de grootste partij van Rotterdam niet in het stadsbestuur. Dreigt nu hetzelfde voor Forum voor Democratie? Voorman Roos ziet het tegengaan van meer windmolens en zonneweides als één van de belangrijkste doelen die hij wil bereiken. Terwijl een andere winnaar, GroenLinks, juist de energietransitie in Zuid-Holland wil oppakken.

Kan dat samen in één provinciebestuur? Of zullen beide partijen proberen elkaar in de oppositie te krijgen. Het is afwachten. Op voorhand wil niemand samenwerking met Forum uitsluiten. "Ik weet nog niet wat hun ideeën zijn voor deze mooie provincie", zegt Ria Oosterop van D66.

Vuurwerk

Verder in Politiek010 aandacht voor het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling in Rotterdam wordt ingevoerd. Het gaat om een verbod op wijkniveau. "Wijken waar de overlast van vuurwerk te groot is, krijgen een verbod. Andere wijken kunnen gewoon van vuurwerk genieten", zegt initiatiefnemer Vincent Karremans (VVD).

En Rotterdam heeft het startschot gegeven voor een Rotterdams klimaatakkoord. Tien van de dertien raadspartijen steunen de routekaart van wethouder Arno Bonte (Energietransitie) naar een klimaatneutrale stad in 2050. Nu gaat het echte werk pas beginnen: Bonte gaat nu in gesprek met maatschappelijke organisaties en bedrijven in gesprek om voor het eind van het jaar een Rotterdams klimaatakkoord te sluiten.