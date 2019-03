Bij Villa Zebra zijn de zaadjes geplant

Luister hier naar de reportage uit Chris Natuurlijk over De Moestuin in Villa Zebra

De Moestuin van Villa Zebra is geen gewone moestuin. Het is een tentoonstelling waarin kinderen samen met kunstenaars onderzoek doen naar het thema groei en bloei.

De tentoonstelling begint meteen al voor de deur van het kindermuseum aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid. Deelnemende kunstenaars als Frank Bruggeman en Stefan Cools hebben in bakken met aarde aardbeien, boontjes en zaadjes geplant. In De Moestuin woelen kunstenaars hun eigen gedachten en die van de bezoekers om met hun kunstwerken en onderzoeken.

Vlinderpoep om mee te schilderen



Cools teelt in De Buitentuin vooral planten die geliefd zijn bij rupsen en vlinders. Als de pop van een vlinder openbarst komen er afvalstoffen vrij, meconium. Het is net zoiets als de eerste poep van een pasgeboren baby. "Bij vlinders heeft dat meconium hele mooie kleuren. Het meconium van een distelvlinder is bijvoorbeeld felrood. Supermooi om mee te schilderen!"

Aardappel proeven



Kunstenaar Frank Bruggeman bouwt in het museum een aardappellaboratorium met allerlei aardappelrassen. Kinderen kunnen er zien hoe aardappels groeien, ze kunnen proeven doen en ook letterlijk proeven van allerlei bereidingen van aardappels.

Nooit meer bomen kappen



Het werk van Jessica Skowroneck gaat over de natuur. Voor De Moestuin zaait zij plantjes en maakt zij er potten voor. Momenteel houdt Skowroneck zich bezig met het thema woekering. Kinderen mogen bij haar tekeningen maken over de vraag hoe de wereld eruit zou zien als niemand meer onkruid zou wieden of bomen zou kappen: "Ik ben heel benieuwd hoe de kinderen dat zien als de wereld vol met planten zou staan."