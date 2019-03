Politie houdt bewoner aan voor flatbrand Rotterdam-Kralingen

De politie heeft een 53-jarige Rotterdammer opgepakt na de brand in een portiekflat vrijdagavond in Rotterdam-Kralingen. Het gaat om de bewoner van de flatwoning aan de Gerdesiaweg waar het vuur uitbrak. Als gevolg van de brand zijn acht woningen in het portiek voorlopig onbewoonbaar.

De brand brak rond 22:30 uur uit op de bovenste etage van het complex. Korte tijd later sloegen de vlammen uit het pand.

De brandweer besloot om alle 24 woningen in het gebouw te ontruimen. Mensen konden worden opgevangen de vlakbij gelegen sporthal Kralingen. Toen het vuur uit was, bleek het getroffen huis onbewoonbaar. Zeven andere woningen hebben de nodige roet- en waterschade.

Onderzoek in de flatwoning waar brand uitbrak wees uit dat het vuur was aangestoken. De bewoner wordt gehoord. Zijn kleding is in beslag genomen. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand gaat door.