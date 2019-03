Wie heeft de wet bedacht?

Een mooie literaire uitzending van Vraag het de Bieb, met de Leesclub en Karen Wassink als Dichter in één Minuut. Bovendien kwam de tienjarige Justus langs om ons aan de tand te voelen over ons wetssysteem!

Behouden vaart

Kees Goudappel belde om te vragen waarom een schip altijd achterwaards te water gelaten wordt.

Doe een goed bod

Riet van Dam vroeg op Facebook wat het woord Gebiedsbod betekent. Ze kan nergens de betekenis vinden.

De Velser affaire

Met Dhr. Reitsma doken we de geschiedenisboeken in: Tomas Ross heeft in zijn boek Blonde Dolly geschreven over de Velser affaire. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden agenten van de politie in Velsen in opdracht communistische verzetsstrijders hebben vermoord. Dat zou zijn omdat gevreesd werd dat de communisten aan de macht zouden komen. Ze zouden na de oorlog belangrijke bewijzen hiervoor in de doofpot hebben gestopt. Wat is daarvan waar?

Wetsvoorstelrondje

Justus (10) schoof aan in de bieb om te vragen wie de wet heeft bedacht.

Handje contantje

Ewit van Tuyl vroeg zich al heel lang af waar de 700 miljoen euro heengaat die ING als boete moet betalen

Een internationale zaak

Glenn Filemon wilde weten waar een Nederlandse diplomaat ingeschreven staat als hij in het buitenland actief is, en hoe dat bijvoorbeeld met het pensioen geregeld is.



Deze vraag is accu(uut)

Meneer Groeneveld uit Rotterdam Zuid vroeg zich af wat een nieuwe accu voor een elektrische auto kost.