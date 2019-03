Amateurvoetbal: XerxesDZB maakt einde aan lange periode zonder zege

Archieffoto: XerxesDZB (in het blauw-wit) tijdens de eerste zege van het seizoen tegen Capelle

XerxesDZB weet weer wat winnen is. De Rotterdamse hoofdklasser klopte zaterdag op Sportpark Faas Wilkes het tobbende Spijkenisse met 2-1. Het was de eerste overwinning voor XerxesDZB sinds 15 september 2018, toen Capelle in eigen huis werd verslagen.

Sinds die zege speelde XerxesDZB twee keer gelijk en gingen de Rotterdammers maar liefst in zeventien duels op rij onderuit. Negentien duels zonder overwinning dus.

Overigens moet XerxesDZB hopen op een wonder om degradatie uit de hoofdklasse A te ontlopen, want de blauw-witten zijn hekkensluiter met negen punten uit 23 duels. Bovendien moet de concurrentie van XerxesDZB nog wedstrijden inhalen. Spijkenisse is na 22 wedstrijden twaalfde met 28 punten.

Overige uitslagen in de hoofdklasse A:

Ter Leede - Sportclub Feyenoord 3-2

Smitshoek - Capelle 0-2

Zwaluwen - Jodan Boys 2-2

Tweede divisie

Excelsior Maassluis boekte een 2-0 overwinning op bezoek bij Kozakken Boys. Stephan Kruithof en Kevin Dercks waren in Werkendam voor de Tricolores. Het team van coach Dogan Corneille is na 26 duels derde in de tweede divisie met 45 punten.

Barendrecht leed op Sportpark De Bongerd een pijnlijk verlies tegen Jong Vitesse (1-5). Qjell Krolis maakte namens de thuisploeg het enige doelpunt. De mannen van trainer Jack van den Berg verkeren nog altijd in degradatienood met een zeventiende plaats na 26 wedstrijden. Barendrecht heeft achttien punten.

Jong Sparta komt zondagmiddag pas in actie. De Rotterdammers spelen in Amsterdam het uitduel tegen AFC.

Derde divisie zaterdag

ASWH won met 3-1 bij DOVO. Na deze zege is het team uit Hendrik-Ido-Ambacht op de ranglijst over de ploeg uit Veenendaal heen gegaan. Nu zijn de withemden tiende met 36 punten uit 26 duels. SJC-SteDoCo werd een doelpuntrijk duel. De gasten uit Hoornaar konden deze 'tennisset' uiteindelijk niet winnen (6-3). Na 26 duels is SteDoCo zesde met 43 punten.