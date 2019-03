Doğukan Ergin van DENK Schiedam doet aangifte van bedreiging

Ergin is de Schiedamse fractievoorzitter van DENK. Hij werkt ook voor de Tweede Kamerfractie van DENK.

Na een interview op de lokale zender Schie TV werd Ergin via Facebook met de dood bedreigd. Het is nog niet bekend van wie het dreigement afkomstig is.

"Dit gaat te ver en dit MOET stoppen. Ik citeer: ‘Ik denk dat ik ze afknal’. Uitgerekend door een persoon die openlijk trotseert dat hij overweg kan met semi-automatische wapens", twittert Ergin.