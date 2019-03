ZPB te sterk in waterpoloderby tegen SVH; Rotterdammers in wachtkamer

De waterpoloderby tussen ZPB HΛProductions en SVH is zaterdagavond geëindigd in een Barendrechtse overwinning. In het Inge de Bruijn Zwembad was ZPB met 12-7 te sterk voor de Rotterdammers. Na dit verlies is SVH definitief laatste in de eredivisie heren, maar het team van coach Marco Booij weet nog niet of het play-outs mag gaan spelen om lijfsbehoud óf definitief is gedegradeerd.

SVH startte het eerste kwart nog goed. De Rotterdammers kwamen op een 3-1 voorsprong, maar ZPB poetste in het tweede kwart de achterstand weg (5-3). Na de rust kwamen de Rotterdamse gasten niet meer in de buurt van ZPB. Het derde kwart werd met 8-5 afgesloten. ZPB bouwde in het laatste kwart de zege nog verder uit (12-7).

ZPB is na 19 wedstrijden in de eredivisie tiende met 21 punten. De ploeg uit Barendrecht moet achtste worden om te mogen deelnemen aan de play-offs om het landskampioenschap. Het gat met nummer acht De Ham is twee punten.

SVH laatste, maar nog niet gedegradeerd

Na deze nederlaag is SVH definitief de hekkensluiter geworden met één punt. Onduidelijk is of de Rotterdammers mogen deelnemen aan de play-outs - een nacompetitie met de nummers negen tot en met twaalf van de eredivisie - om te proberen zich te handhaven in de eredivisie. Twee clubs hebben beroep aangetekend tegen deze promotie/degradatieregeling, waardoor het zomaar zou kunnen zijn dat SVH nu definitief gedegradeerd is naar de eerste klasse.

Deze zaak ligt nu bij de KNZB en de uitspraak wordt op 1 april verwacht. Tot die tijd is het lot van SVH nog niet duidelijk. "Wij gaan er als club van uit dat we play-outs gaan spelen. Daar gaan we vol voor. We blijven er vol voor trainen", zegt SVH-coach Booij tegen RTV Rijnmond.

Kijk hierboven naar de samenvatting van ZPB-SVH, het interview met SVH-trainer Marco Booij en het interview met ZPB-coach Zoran Stanisic.