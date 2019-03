Zaalsporten: Feyenoord Basketball boekt knappe zege tegen topper

Feyenoord Basketball heeft zaterdagavond in de dutch basketball league een belangrijke en knappe overwinning geboekt tegen Landstede Basketbal. De Rotterdammers wonnen in het Topsportcentrum met 75-66 van de topclub uit Zwolle. De roodhemden behaalden hun eerste zege onder interim-trainer Jan Stalman.

Het thuisteam begon meteen goed aan het duel tegen Landstede. Feyenoord Basketball bereikte de rust met een 41-28 voorsprong. Maar de nummer twee van de competitie stelde orde op zaken en kwam terug tot een puntenverschil van drie in het derde kwart (55-52). Uiteindelijk bleef Feyenoord Basketball overeind en sloegen de Rotterdammers in het vierde en laatste kwart nog een gat (75-66). Feyenoord Basketball is na 29 wedstrijden achtste met zestien punten.

Ook Dutch Windmills kwam in actie. De basketbalclub uit Dordrecht kon op bezoek bij topclub ZZ Leiden niet winnen (97-74). Het team van coach Geert Hammink blijft ondanks de nederlaag vijfde staan met dertig punten uit 27 wedstrijden.

Het damesteam van 4Consult/Binnenland deed in eigen huis goede zaken tegen Lekdetec.nl uit Bemmel. In Barendrecht waren de blauwhemden met 83-75 te sterk. Na achttien wedstrijden in de basketball league dames is Binnenland (22 punten) zeker van een plek in de kampioensgroep, net als Solar Grasshoppers, Dozy Den Helder en Loon Lions.

Korfbal

Het reguliere seizoen van de Korfbal League zit er definitief op. DeetosSnel uit Dordrecht was na vorige week al zeker van degradatie naar de hoofdklasse, terwijl PKC/SWKGroep en KCC/SO natural nog aan de bak moeten. PKC uit Papendrecht was al zeker van de play-offs om het landskampioenschap en eindigde zaterdagavond definitief als tweede. Het Capelse KCC moet nog aan de bak in de play-downs in de strijd om handhaving.

Uitslagen Korfbal League:

KZ/Thermo4U - PKC/SWKGroep 27-34

KCC/SO Natural - DOS '46 29-31

DeetosSnel - DVO/Accountor 26-30

Tafeltennis

Scyedam heeft in de eredivisie heren de laatste plaats niet kunnen verlaten. De Schiedamse tafeltennissers verloren thuis met 4-2 van koploper Itass DTK'70 uit Klazienaveen. De thuisploeg begon wel met een 2-0 voorsprong, omdat bij de gasten Koen Hageraats vanwege een blessure niet in actie kon komen. Desondanks gingen de Schiedammers onderuit. Na twaalf wedstrijden is Scyedam laatste met zeventien punten.

Volleybal

De volleybaldames van Sliedrecht Sport gaan langzaamaan richting de play-off-finale. Het team van coach Vera Koenen klopte thuis VC Sneek met 3-1 in sets (20-25, 25-23, 25-23 en 25-20).

De blauw-witten hebben nu 21 punten na zes wedstrijden in de kampioensgroep. Met nog vier confrontaties te gaan en met zes punten voorsprong op Set Up '65 en negen punt op VC Sneek, lijkt Sliedrecht Sport goed op weg naar de finalestrijd.

Het mannenteam van Sliedrecht Sport kon bij SV Land Taurus niet zegevieren. De ploeg van coach Paul van der Ven werd in Houten met een 3-2 nederlaag in sets naar huis gestuurd (25-16, 18-25, 25-19, 20-25 en 15-9). Sliedrecht Sport is na zeven duels in de kampioensgroep van de eredivisie vierde met elf punten.