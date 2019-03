Sparta wint mager duel met 1-0 van NEC

Sparta, dat het zonder Lars Veldwijk, Adou Harroui, Gregor Breinburg, Deroy Duarte en Youssef El Kachati moest doen, ging prima van start. In de eerste minuten kregen de Spartanen twee kansen via Edouard Duplan. Eenmaal schoot hij over, één keer werd een schot van hem geblokt.

De grootste kans was voor Ragnar Ache. Hij raakte na een goede pass van Fankaty Dabo de paal. Vlak voor rust had hij meer geluk. Royston Drenthe liet zien over welke kwaliteiten hij beschikt en legde de bal op het hoofd van Ache: 1-0. De 2-0 hing daarna in de licht, maar Duplan kon in de laatste seconden van de eerste helft niet binnenkoppen.

Na rust kreeg Laros Duarte een mooie kans op de 2-0. Van grote afstand ramde hij de bal op doel, maar de lat lag in de weg. In de tweede helft werd NEC daarna wel wat beter. Het kwam iets meer tot voetbal en kansen, maar drukten via Tom Overtoom niet door. Bart Vriends kon voorkomen dat hij scoorde.

De grootste kans na rust was vervolgens voor Mohamed Rayhi. Na een goede pass van Dirk Abels kreeg hij een goede kans om de score te verdubbelen. Maar hij schoot net over.

Door de overwinning blijft Sparta tweede in de Keuken Kampioen Divisie.

Scoreverloop

40' 1-0 Ragnar Ache