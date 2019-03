Volg Sparta-NEC op Radio Rijnmond

Sparta mag zondagmiddag vroeg aan de bak op Het Kasteel. De Rotterdammers ontvangen om 12:15 uur NEC uit Nijmegen in de Keuken Kampioen Divisie. Uiteraard is RTV Rijnmond Sport bij dit duel aanwezig.

In Radio Rijnmond Sport hoef je namelijk niets te missen van Sparta-NEC. Het programma begint al om 12:00 uur en gaat door tot en met 17:00 uur. Dennis Kranenburg verzorgt het commentaar vanaf Het Kasteel. Léon Boele presenteert de show.