Brandweer: 'Autobranden in Vlaardingen en Maassluis vermoedelijk aangestoken'

De brandweer vermoedt dat de autobranden in Vlaardingen en Maassluis zijn aangestoken. In de nacht van zaterdag op zondag vatten in totaal vier auto's vlam.

In de Kornelis Speelmanstraat stonden twee auto's in brand. Het vuur begon in een van de wagens en sloeg daarna over. Ook een naastgelegen pand vatte vlam.

Op de Spoorsingel in Vlaardingen was het eveneens raak. De brandschade bleef daar beperkt tot de voorkant van de auto.

Ook in Maassluis moest de brandweer in actie komen voor een autobrand. Dat was op het Reviusplein.