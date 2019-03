Burgemeester Schiedam: 'Bedreiging raadslid is onaanvaardbaar'

Burgemeester Lamers noemt het volstrekt onaanvaardbaar dat een raadslid in Schiedam met de dood is bedreigd. Doğukan Ergin van Denk heeft aangifte gedaan van bedreiging op Facebook.

"Ik veroordeel elke vorm van bedreiging van volksvertegenwoordigers. Ik steun daarom zijn besluit om aangifte te doen van deze bedreiging, zodat de politie de zaak in behandeling kan nemen", laat Lamers weten.

​Aanleiding voor het verbale geweld was volgens Ergin een interview dat hij had met de lokale omroep SchieTV over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Daarna dreigde iemand hem af te knallen. Volgens Ergin gaat het om een man die bekend is met semi-automatische wapens.