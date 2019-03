Brandweerauto rijdt de plomp in

Op de Groeneweg in Schiedam is een brandweerwagen in de sloot beland. De wagen was onderweg naar een aanrijding op het spoor toen het misging.

Volgens een woordvoerder van de brandweer raakte een voorwiel de berm en tuimelde de wagen daarna de sloot in. In de auto zaten zes brandweermannen, die allemaal veilig te kant konden bereiken.

Niemand raakte gewond. "Maar ze zijn wel allemaal geschrokken een aangedaan", zegt de woordvoerder.

De wagen is volgens hem total loss. Het is nog niet duidelijk hoe hij weer op het droge komt. "Zo'n wagen weegt twintig ton. Hij zou eruit gehaald kunnen worden met een kraan of een trekker", zegt de woordvoerder. "We zijn aan het bekijken hoe we dat het best kunnen doen."

Tussen Schiedam en Delft rijden vanwege de aanrijding, waarbij een persoon gewond raakte, zeker tot 14:45 uur geen treinen.