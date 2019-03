Van Persie over functie als spitsentrainer: 'Ik ga me niet committeren'

"Harstikke leuk. Goede vragen en veel positiviteit", zegt Van Persie tegenover RTV Rijnmond.

Van Persie weet niet wat de toekomst hem brengt. Of hij spitsentrainer wordt bij Feyenoord, is nog de vraag. "We hebben een gesprek gehad. Maar goed, dat is het eigenlijk. Wat ik al zei: ik ga geen committent aan voor een seizoen. Ik weet niet precies hoe dat gaat lopen.

We hebben een beetje gebrainstormd hoe Feyenoord en ik dingen zien. We gaan kijken, maar voor mij persoonlijk is gewoon zo dat ik op 12 mei stop."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Van Persie.