Sparta-legends spelen wedstrijd op Het Kasteel: 'Voetballen blijft het leukste'

Sparta-legends in actie

Wim Meutstege over Sparta-legends: 'Als je in positie blijft, gaat het wel'

Romeo Wouden over Sparta-legends: 'Leuk om oude gezichten te zien'

Hans Hazebroek over Sparta-legends: 'Zijn aan het verjongen'

Michel Breuer over nacompetitie Sparta: 'Grote kans om te promoveren'

Arjan van der Laan over Sparta-legends: 'Even voelen waar de spiertjes zitten'

Piet de Vries over Sparta-legends: 'Heerlijk om op mijn leeftijd nog te spelen'

De 80-jarige Piet de Vries speelde ondanks zijn leeftijd mee. "Het is toch heerlijk om weer een balletje te trappen, dat je toch nog even aan de bal bent. Zalig!"

Maar een jonge god is De Vries niet meer. "Die jongens zijn vijftien à twintig à dertig jaar jonger. Dat is niet meer bij te houden. Dat is ook logisch."

Eén uit de 'jonge garde' van oud-Sparta is Arjan van der Laan. "Je moet de eerste wedstrijd even voelen waar de spieren zitten. Ze zitten er nog", lacht hij. "Wat iedereen er ook van vindt: voetbal blijft het leukste. Zolang je daar fysiek toe in staat bent, moet je dat lekker doen."

Oud-Sparta-verdediger Michel Breuer zit ook bij de groep. Langs het veld ging het over de nacompetitie om promotie, waar Sparta waarschijnlijk actief in zal zijn. "Ik verwacht daarin wel veel van Sparta.

Normaal gesproken ga je Twente niet meer inhalen. Zoals je vorig jaar hebt gezien heeft Emmen ook de nacompetitie gehaald en zijn ze gepromoveerd. Sparta heeft met deze selectie een goede kans. Ik geloof wel dat Sparta een grote kans maakt om te promoveren."

Bekijk hierboven alle gesprekken met Hans Hazebroek, Arjan van der Laan, Michel Breuer, Piet de Vries, Romeo Wouden en Wim Meutstege.