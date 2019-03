Henk Fraser over Sparta-NEC: 'Eerste helft van een behoorlijk niveau'

Sparta-trainer Henk Fraser zag zijn ploeg zondag met 1-0 winnen van NEC. Spits Ragnar Ache zorgde vlak voor rust met zijn treffer voor de enige goal van de wedstrijd, waarin Fraser niet ontevreden was over het spel van zijn ploeg.

"Ik heb me wel vermaakt, zeker de eerste helft was van een behoorlijk niveau", begint Fraser. "De tweede helft was minder. We hebben daarin ook genoeg kansen gecreëerd, maar daarbij niet de trekker overgehaald."

Sparta miste zondag de nodige basisspelers wegens interlandverplichtingen, waardoor Fraser een beroep moest doen op andere namen. "Ik was erg blij met hoe wij vanaf de start de wedstrijd oppakten. Het is lekker om voor de rest van het seizoen en de play-offs te weten dat je voldoende mogelijkheden in huis hebt."

"Deze ploeg wil echt, Dervisoglu is daar een voorbeeld van. Ik was niet verrast dat hij een vlucht eerder nam om bij deze wedstrijd te kunnen zijn. Dabo is er volgende week weer bij verwacht ik, hij had nu teveel last van een ongelukkige botsing", besluit Fraser.

