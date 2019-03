Camerabeelden van granatenlegger bij Rotterdamse waterpijpwinkel

Een rode auto parkeert om 04:30 uur voor de deur aan de Schiedamseweg en een man met pet en capuchon op stapt uit en bevestigt iets aan het rolluik. Hij loopt terug, komt terug en legt nog iets neer.

Het staat op de camerabeelden van de waterpijpwinkel die zijn overhandigd aan de politie voor onderzoek. "Eng idee en zeker als blijkt dat het ook echte handgranaten zijn. Dan is het echt op de mensen gericht", zegt een medewerker van de waterpijpwinkel die de beelden heeft laten zien aan RTV Rijnmond. Hij wil de beelden niet openbaar maken om het onderzoek niet voor de voeten te lopen.

De medewerker zit thuis aan de ontbijttafel als zijn vrouw op haar telefoon leest dat er wat aan de hand is aan de Schiedamseweg. "Vijf minuten later word ik gebeld door de politie", vertelt hij.

Een voorbijganger had zaterdagochtend vroeg de handgranaten opgemerkt. Daarna werd de straat deels afgezet en moesten bewoners hun huizen uit. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de granaten meegenomen voor sporenonderzoek. De waterpijpwinkel moet vanwege het onderzoek twee weken dichtblijven.

"Afgunst", vermoedt de medewerker over wat er mogelijk aan de hand is. De tijdelijke sluiting kan in het voordeel uitpakken van een concurrent. "Ik zit ook te brainstormen, maar voor mij is het ook nog gissen."

Eind vorig jaar ging aan de overkant voor de deur van een shishalounge een explosief af en beschadigde de gevel. Volgens de politie hebben beide incidenten niets met elkaar te maken.

De politie gaat de beelden mogelijk binnenkort tonen in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma op TV Rijnmond