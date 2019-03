De Nachtwacht op je rug tatoeëren: "Het begon als geintje"

Zelfs de moeder van de tattooliefhebber is om. Zij wil nu ook een plekje in de Nachtwacht op de rug van haar zoon Marko Bak.

De Nachtwacht van Rembrandt is één van de beroemdste schilderijen ter wereld. Het doek is levensgroot en toont het Amsterdamse schuttersgilde van Frans Banninck Cocq in de zeventiende eeuw.

De 51-jarige Marko Bak uit Nieuw-Lekkerland wil dit meesterwerk op zijn rug getatoeëerd. Als geintje. "Ja, het is begonnen als een geintje", vertelt Bak in de stoel van tattooshop The Mad Sailor in Streefkerk.

"De Nachtwacht hing vroeger bij mijn moeder en vader boven de bank en ik keek er als kind veel naar. Toen heb ik Richard (de inkmaster, red.) leren kennen en die heeft de Nachtwacht ook een keer geschilderd met zijn eigen hoofd erin. Toen dacht ik, het is misschien leuk om hem met mijn hoofd te tatoeëren op mijn rug."

Het is begonnen als grap maar inmiddels uitgegroeid tot een tour de force, opgeknipt in meerdere sessies stilzitten in de stoel van de Streefkerkse inkmaster Richard van Meerkerk.



Met volle concentratie en precisie werpt de tatoeëerder zich op het schuttersstuk. "Ik heb eerst heel licht de lijnen gezet want ik wil dat het op een schilderij gaat lijken. Dus straks moet je zo min mogelijk lijnen zien." Doorgaans zijn lijnen juist heel nadrukkelijk aanwezig in tatoeages.

Bij een bedrijfsongeval is de linkerpols van de inkmaster verbrijzeld geraakt en daardoor kon hij niet langer zijn werk uitvoeren. "Ik tekende altijd al en toen opperde iemand om te gaan tatoeëren en ik vind het super leuk." In de getatoeëerde versie van de Nachtwacht wordt het portret van kapitein Frans Banninck Cocq vervangen door het hoofd van Marko Bak. Ook een paar vrienden en de tatoeëerder zelf nemen de plaats in van een aantal schutters uit de gouden eeuw.

Verrassend genoeg neemt moeder Bak de plek in van het meisje in het volle licht. "Mijn moeder had een hekel aan tatoeages maar nu we bezig zijn met de Nachtwacht, wil ze er ook in. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder", lacht zoon Bak.



De Nachtwacht is het meesterwerk van Rembrandt en het blinkt uit in fijne details, clair obscur, en licht en donker werking. Voor de inkmaster is het een uitdaging om dat in een tatoeage na te bootsen die ook nog eens veel en veel kleiner is van formaat.

"Ja en dat maakt het gelijk ook heel lastig", zegt Van Meerkerk. Hij is een groot bewonderaar van Rembrandt en heeft hem al wel eens nageschilderd. Maar dit is zijn eerste Rembrandt-tattoo.

"Je kan beter een groot portret hebben. Als je hier één dingetje fout doet, dan is het gelijk helemaal goed fout." Tattooliefhebber Marko heeft er alle vertrouwen in en hij heeft er al een aantal van de hand van de Streefkerkse inkmaster. "Op mijn rug was nog plek vrij. En ik laat hem lekker aanrommelen. Ik vind het prima."