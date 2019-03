Jonge Feyenoord-fans genieten van Kameraadjesdag

Feyenoord hield zondag voor zijn jonge supporters een kameraadjesdag. Daar konden kinderen verschillende activiteiten doen. Zo waren er optredens van Famke Louise, Ronnie Flex, Nielson en Maan én was er een kidspersconferentie. Jens Toornstra, Jordy Clasie en Robin van Persie werden daar aan de tand gevoeld.

Het Feyenoord-gevoel stond in en rondom De Kuip centraal, vertelt een vader met baby in zijn armen. "Het kan zeker niet vroeg genoeg beginnen. In december geboren, en nu hier."

Morgen wordt om 17:20 uur in FC Rijnmond een reportage uitgezonden over de Kameraadjesdag in en rondom De Kuip.