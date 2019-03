Danny apetrots terug van Special Olympics: 'Het is zo'n gave ervaring!'

Danny over winst bij Special Olympics: Het is zo'n gave ervaring

De 15-jarige Danny de Korte uit Spijkenisse is inmiddels een paar dagen thuis, maar hij geniet nog steeds van zijn dubbele zege bij de Special Olympics World Games in Abu Dhabi.

"Ik had het echt niet durven te dromen", zegt hij tegen RTV Rijnmond. "Het is zo'n gave ervaring, dat maak je maar een keer in je leven mee. En als je dan medailles wint: te gek!"

Afgelopen week won hij een bronzen medaille voor kogelschoten met een persoonlijk record van 3 meter en 15 centimeter. Ook mocht hij een gouden plak in ontvangst nemen voor de honderd meter hardlopen.

Vrijdag kwam Danny terug in Nederland en werd door tientallen fans feestelijk ingehaald.

Danny's moeder Yvonne is trots op haar zoon:"Danny is vijftien jaar geleden geboren met het Prader Willi syndroom en lag als een slappe vaatdoek in mijn armen. En met heel veel doorzettingsvermogen en nog meer enthousiasme heeft hij iets onvoorstelbaars kunnen bereiken."

In totaal deden in Abu Dhabi 178 landen mee in 23 verschillende sporten. Voor Nederland kwamen 65 sporters uit. Net als met de gewone Olympische spelen, wordt ook dit evenement eens in de vier jaar georganiseerd.