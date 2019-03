Politie onderzoekt schietpartij in Rotterdam-Noord

Aan de Zwaanshals in Rotterdam-Noord heeft de politie zondag onderzoek gedaan naar een mogelijke schietpartij. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Rond 1.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag zouden er meerdere knallen zijn gehoord door omwonenden. Agenten die ter plaatse kwamen, troffen niets aan.

Zondagmiddag werd een kogelhuls gevonden op straat. Toen bleek ook dat in een raam van een koffiehuis een gat zit. De politie onderzoekt of die is ontstaan door de beschieting.

Bij het koffiehuis ontplofte acht jaar geleden een granaat. De zaak werd toen voor zes maanden gesloten door burgemeester Aboutaleb.