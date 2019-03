Onfortuinlijke rit brandweer levert schadepost van 3 ton op

De brandweerwagen die zondagmiddag bij Schiedam een sloot in reed, staat weer op het droge. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het hoogstwaarschijnlijk total loss. De kosten om de brandweerwagen te vervangen worden geschat op drie ton.

"Gelukkig is dat een verzekeringskwestie", zegt woordvoerder Rene van der Linden. "En we hebben toevallig al een serie nieuwe brandweerwagens in bestelling. Dus daar zal deze wel in meegenomen worden."

Op de Groeneweg ging het 's middags mis. De brandweerwagen was met spoed onderweg naar een aanrijding op het spoor, waarbij een persoon betrokken was die nog in leven zou zijn. "Die Groeneweg is vrij smal, als je dan even met één wiel in de berm belandt, lig je zo in de sloot."

Dat is precies wat er gebeurde. De brandweerauto kwam op zijn zij tot stilstand en liep al snel vol water. De kans dat de wagen nog de weg op kan is vrijwel nihil. "Waarschijnlijk is hij ook krom."

In de wagen zaten zes brandweerlieden. Zij werden flink door elkaar geschud, maar kwamen uiteindelijk met de schrik vrij, wetende dat het ook erger had kunnen aflopen. Maar het zestal is 's middags wel gewoon weer aan het werk gegaan, laat Van der Linden weten.