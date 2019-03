Oranje in slotfase onderuit tegen Duitsland

Het Nederlands elftal heeft de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de EK-kwalificatie verloren. Nico Schulz bezorgde de Duitsers in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de winst: 2-3.

Oranje speelde zonder de Feyenoorders Steven Berghuis en Tonny Vilhena. Zij zagen vanaf de bank dat Leroy Sané in de 15e minuut de score opende voor de viervoudig wereldkampioen. Hij kon raak schieten omdat Ajacied Matthijs de Ligt uitgleed. Serge Gnabry verdubbelde de score in de 34e minuut met een wonderschone treffer. Tussen beide doelpunten door miste Ryan Babel twee grote mogelijkheden.

Met Steven Bergwijn voor Babel begon Nederland na rust aan een inhaalrace. De Ligt kopte zijn ploeg, na een voorzet van Memphis Depay in de 48e minuut naar 1-2. Depay schoot Oranje in de 64e minuut zelf op gelijke hoogte. De wedstrijd leek te eindigen in een gelijkspel, totdat Schulz in de 89e minuut alsnog toesloeg en de Duitsers de drie punten meenamen.

Oranje was de EK-kwalificatie donderdag begonnen met winst op Wit-Rusland (4-0). In juni wachten de volgende interlands. Dan speelt Nederland de halve finale van de Nations League.