KNRM Hoek van Holland evacueert twee zeelieden

In de ochtend werden de redders gealarmeerd voor een patiënt van een vrachtvaarder. Een 30-jarige Filipijn met buikpijn kon zelf met een touwladder naar beneden klimmen. Hij is in de Berghaven met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een paar uur later was het weer raak. Dit keer ging het om een 55-jarige opvarende van een kraanliftschip dat richting de Maasmond voer. Medewerkers van de KNRM en twee verpleegkundigen gingen aan boord omdat de man hartklachten had. Met een kraan van het schip is de Poolse opvarende op een brancard overgezet op een reddingsboot.

Op de boot werden infusen aangelegd en hartcontrole-apparatuur aangesloten. Ambulancepersoneel heeft nog een schok gegeven om het hartritme beter te krijgen.

Volgens de KNRM bleek het uiteindelijk kantje boord geweest. De man had het niet gered zonder de inzet van de snelle medische hulp.