Auto ramt huis in Rotterdam-Nesselande: 'Het is een ravage'

In Rotterdam-Nesselande is maandagochtend een auto tegen een huis gereden. Dat gebeurde vlak voor 05:00 uur op de Menorcalaan.

De auto ramde een hoekhuis en reed daarbij de glazen pui eruit. De bestuurder van de auto is gevlucht en nog niet gevonden.

Ravage

De bewoners van het huis blijven achter in een 'ravage'. "Het was wel eventjes schrikken", vertelt een van de bewoners van het huis. Hij lag te slapen toen de auto in de pui terecht kwam. "De klap zelf had ik eigenlijk niet eens gehoord", vertelt hij. Door de buurman werd hij gealarmeerd dat er een Golf in zijn keuken stond.

De glazen voorpui in de keuken ligt aan diggelen, het glas ligt tot ver in de kamer. "Het was spannend", zegt een van de jongste telgen, die op de bank voor de televisie zit. "Maar ik was ook wel benieuwd hoe het eruit zag."

Hoewel het wemelt van de politiewagens in de buurt, valt het inmiddels wel mee met de schrik. "Ik heb niet het idee dat iemand het op me gemunt heeft, ik heb niet het idee dat dit een bewuste actie was."

Hoe het voorval kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.