Meer passagiers op Rotterdam The Hague Airport

De vliegvelden in de rest van Nederland hebben ook meer mensen vervoerd. In totaal vlogen 18,8 miljoen reizigers van en naar Nederland, dat is een stijging van 4,1 procent. Daarmee zet de trend zich door. De passagiersaantallen op de Nederlandse luchthavens stijgen al langer.

Ook de luchthavens van Groningen en Maastricht zagen een stijging in het aantal passagiers. Maastricht kreeg 75 procent meer reizigers over de vloer, in Groningen lag dat op 19 procent. Schiphol vervoerde 17 miljoen passagiers, een groei van 3,5 procent.

Lesvluchten

Naast het toenemende aantal reizigers, zijn er ook meer lesvluchten op de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds 2009 dat het aantal lesvluchten is gestegen. In 2018 waren er bijna 197.000 bewegingen, dat is 15 procent meer dan het jaar daarvoor.

Op Rotterdam The Hague Airport werd het vaakst gelest van alle grotere luchthavens: daar werd zo'n 14.000 keer gestart of geland. De meeste lesvluchten worden gemaakt vanaf kleine luchthavens.