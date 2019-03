Start onderzoek naar toren Brielse Dom

Architect Jan Willem Walraad benadrukt dat de toren gewoon veilig is.

Het onderzoek naar de Sint-Catharijnekerk in Brielle gaat maandag van start. De komende dagen wordt de toren geïnspecteerd.

Nadat er een paar weken geleden stukjes steen naar beneden kwamen vallen, heeft de gemeente besloten dat de 57-meter hoge toren aan veiligheidsinspectie toe was.

Veilig

Architect Jan Willem Walraad benadrukt dat de toren vooralsnog gewoon veilig is. "Er wordt nu gekeken wat we moeten doen om de toren ook veilig te houden." Naar de staat van de gevel kan volgens Walraad alleen maar geraden worden, daarom staat er sinds maandag een grote hoogwerker. Daarmee wordt gecontroleerd of er nog meer steen naar beneden kan vallen.

De inspectie levert enige hinder op voor omwonenden. De kraan blijft namelijk drie dagen naast de toren staan. Ook geldt er een parkeerverbod bij de M.H. Trompstraat en de Brigittenweg.