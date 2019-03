Burgemeester Krimpen geen spijt van Baudetbericht

Martijn Vroom, de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, heeft geen spijt van zijn omstreden Facebookbericht over Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie (FvD). Vroom kreeg veel kritiek nadat hij foto's had geplaatst van boeken over nazi's en facisme.

"Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van kan opsteken", schreef de burgemeester afgelopen weekend op Facebook. Hij doelde op FvD-leider Thierry Baudet, die in zijn overwinningsspeech negatieve opmerkingen maakte over de 'elite'.

De bewuste post is inmiddels verwijderd, door Facebook gokt Vroom, maar kritiek is er nog steeds. "Er is inderdaad veel gedoe over geweest", erkent hij. Desondanks heeft Vroom prima geslapen.

"Ik vind dat je wel eens een keer mag terugduwen", zegt hij, doelend op de speech van Baudet. "Ik heb bewust een bericht op het medium Facebook gezet, om een digitaal gesprek te kunnen voeren."

Die discussie ontstond zeker. Niet alleen op Facebook, zelfs op televisie werd erover gepraat. Joost Eerdmans zei bij WNL dat Vroom zou moeten opstappen. Hij vindt dat een burgemeester boven de partij moet staan.

Dit kan dus echt niet. Burgemeesters moeten boven de partijen hangen. In profielschetsen van burgemeesters staat dat ze moeten verbinden, dat ze boegbeelden van de stad zijn. Zoiets kun je als burgemeester niet zeggen, dan moet je gewoon weg. Dan ben je niet geschikt Joost Eerdmans

Opstappen is Vroom niet van plan. Hij is van mening dat hij niets fout heeft gedaan. "Als je het zo interpreteert, dat ik een koppeling maak tussen FvD en nazisme, dan neem ik daar afstand van." In zijn ogen moet een burgemeester de inwoners prikkelen om een maatschappelijk debat te voeren. "Dat doe ik hiermee."

Maandagavond gaat Vroom met drie fracties in de regio in gesprek, die willen bij elkaar komen naar aanleiding van het voorval.