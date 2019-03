'In de bebouwde kom zou je maar 30 km/u mogen rijden'

Als het aan de RAI Vereniging ligt wordt 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm binnen de bebouwde kom. Volgens de Rotterdamse voorzitter Steven van Eijck is dat nodig omdat het aantal slachtoffers binnen de huidige 50 km zones alsmaar blijft stijgen.

Van Eijck ziet vooral veel slachtoffers met zwaar letsel. "Dat komt door de snelheidsverschillen op de weg", vertelt hij. Door de komst van de vele nieuwe soorten voertuigen op de weg, neemt volgens hem "het aantal verkeerssituaties waarin het mis kan gaan ook toe".

Serieus

Het liefste zou hij de nieuwe elektrische scooters en fietsen op de rijbaan zien, terwijl het fietspad een maximale snelheid van 25 kilometer per uur. "Maar dat is niet in alle steden in Nederland haalbaar, vandaar de 30 kilometer zone."

Van Eijck verwacht dat de politiek zijn voorstel serieus zal nemen. "Het aantal 30 kilometer zones is al jaren aan het toenemen, dus zo vreemd is dit voorstel helemaal niet."

Maandagavond zal het plan gepresenteerd worden bij het RAI Mobiliteitsdiner.