Rijnmond vanaf april ook te zien op NPO 2

RTV Rijnmond maakt vanaf april een televisieprogramma voor NPO 2. De meest opvallende nieuwsonderwerpen uit onze regio komen elke dag om 18:15 uur voorbij in Kijk op Rijnmond.

Het programma blijft drie maanden lopen en is een experiment van meerdere regionale omroepen met de Nederlandse publieke omroep (NPO). Kijk op Rijnmond wordt dan ook alleen uitgezonden in het uitzendgebied van Rijnmond.

In Gelderland en Friesland worden soortgelijke programma's uitgezonden. In de rest van Nederland wordt RegioNed uitgezonden, een programma met reportages van alle regionale omroepen in ons land.

In sommige gevallen zullen Ziggo-klanten geen Kijk op Rijnmond te zien krijgen terwijl zij dit wel zouden verwachten. Dat komt doordat Ziggo geen exacte grenzen volgt voor de provincies en zendgebieden van de regionale omroepen. Meer informatie vind je op de website van Kijk op Rijnmond .