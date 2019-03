Tweetalige basisschool bestaat 5 jaar: 'Heppie Bursjdee'

"Heppie bursjdee toe de skoel!" In enigszins gebroken Engels wordt het vijfjarige bestaan van basisschool De Blijberg in Rotterdam gevierd. In deze pilotschool wordt tweetalig onderwijs aangeboden, vanaf groep 1.

En dat is te merken, want de vijfjarigen weten heel goed hoe je moet zeggen dat iemand jarig is. En dat ze zelf bijna jarig zijn. "Five", antwoordt Sedek. "Five and ... and.. Ik weet even niet meer hoe ik vijfenhalf moet zeggen." Bijna zes jaar oud is hij, en de eerste Engelse woorden komen al aardig uit zijn mond.

Helft van de tijd

Adjunct-directeur Xandra Pieters legt uit dat De Blijberg één van de eerste lichting pilotscholen in Nederland is. "In de onderbouw krijgen de leerlingen 50 procent van de tijd les in het Engels."

Daarna volgt twee jaar waarin 30 procent van de tijd de les in het Engels is en vanaf groep 5 is het weer de helft van de tijd. "Na de lunch gaat de vlag om en wordt er alleen nog maar Engels gepraat."

Niet alleen van de leerlingen, maar ook van de docenten vergt dat behoorlijk wat. "Ze moeten allemaal C1-niveau hebben", legt Pieters uit. "Als ze nog niet de benodigde diploma's hebben, krijgen ze op maandagmiddag les."

Belangrijk

De 5-jarige Alice vindt de Engelse les in ieder geval heel erg leuk, vertelt haar vader. Zelf wordt ze spontaan een beetje verlegen, terwijl ze thuis soms vraagt of papa Engels met haar wil praten.

"Ze kijkt thuis Engelse filmpjes, praat Engels met vriendinnetjes. Ik heb het idee dat ze het allemaal best goed begrijpt", vertelt haar vader.

Vroeger op zijn school was er niet zoveel aandacht voor de vreemde taal. "Drie uurtjes per week, daar deden we het mee", reageert Pieters.

"Nu stomen we ze klaar voor de internationale wereld. Het is niet alleen maar Rotterdam of Nederland, we maken deel uit van een grote wereld waarin Engels belangrijk is."