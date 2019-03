Veelgestelde vragen over Kijk op Rijnmond

Wat is Kijk op Rijnmond? Waarom wordt het gemaakt en hoe kan ik het zien? Dit zijn de antwoorden op de belangrijkste vragen over het nieuwe programma Kijk op Rijnmond.

Wat gaan we doen?

Als proef zenden we drie maanden lang Kijk op Rijnmond uit, direct na het NOS Journaal van 18:00 op NPO 2. In deze 5 minuten durende uitzending krijgt men het actuele regionale nieuws te zien. Bij drie regionale omroepen is een eigen journaal te zien en bij tien andere omroepen een compilatie van het belangrijkste, opvallendste en leukste nieuws uit alle regio’s van het land.



Waarom gaan we dit uitzenden?

Het experiment heeft als doel regionale journalistiek dichterbij het publiek te brengen en zo tegelijk aandacht te vestigen op de programma’s van regionale publieke zenders. NPO heeft als missie ‘van en voor iedereen’ te zijn. Een belangrijke taak van de Regionale Publieke Omroep is om te voorzien in onafhankelijke journalistiek. De huidige samenwerking heeft tot doel deze journalistiek dichter bij een groter publiek te brengen.

Van wie komt het initiatief?

Al tijdens het tweede kabinet-Rutte werd over het plan voor regiovensters gesproken en hebben NPO en RPO vervolgens gezamenlijk een voorstel voor regiovensters aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW gestuurd. De staatssecretaris stuurde daarop begin 2017 een brief aan de Tweede Kamer een proef over regionale vensters op de landelijke televisie. De wens voor realisatie van regiovensters is ook opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet.



Wanneer is het te zien?

Het experiment loopt van maandag 1 april t/m eind juni. Het regionale nieuwsvenster is te zien op werkdagen, direct na het NOS Journaal van 18:00 op NPO 2, met als uitzondering de dagen waarop het WK voetbal vrouwen wordt uitgezonden en feestdagen (tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag).

Wie krijgt het regionale nieuwsvenster te zien?

Iedereen krijgt regionaal nieuws te zien. In de provincies Friesland, Gelderland en (in het grootste deel van het Rijnmondgebied) in Zuid-Holland krijgen mensen het nieuws te zien uit hun eigen regio.

Dit geldt wel alleen voor mensen met een televisieabonnement bij Ziggo, Kabelnoord en CAI Harderwijk. Mensen met een andere televisieprovider en/of in een andere provincie krijgen een compilatie te zien van het regionieuws uit het hele land.

Waarom is er gekozen voor deze regio's?

De keuze voor deze drie regio’s is ingegeven door praktische uitvoerbaarheid en representativiteit.

Grote distributeurs zoals Ziggo hebben hun kabelnetwerk opgedeeld in kleinere deelnetwerken. Die deelnetwerken vallen helaas niet samen met de provinciegrenzen. Soms wordt een gemeente van signaal voorzien vanuit de buurprovincie. Dat is bijvoorbeeld zo in Hattem (Gelderland), dat zijn signaal krijgt uit Zwolle (Overijssel).

Er is gezocht naar drie regio’s waarbij dit effect zo min mogelijk voorkomt en waar zo min mogelijk kosten hoeven worden gemaakt voor eventuele kleine aanpassingen. Ook is gekozen voor balans tussen regio’s met weinig en veel grote steden.

Hoe kan ik de uitzendingen terugkijken?

De uitzendingen zijn terug te vinden via KijkopRijnmond.nl .

Ik woon in het gebied waar de proef plaatsvindt, maar zie het blok met nieuws uit alle provincies. Waarom is dat?

Dan kan twee oorzaken hebben:

U kijkt via een andere aanbieder, dus anders dan Ziggo, CAI Harderwijk of Kabelnoord. Of u kijkt via internet of via de ether. Alleen Ziggo, CAI Harderwijk en Kabelnoord geven de nieuwsvensters door.

U kijkt via Ziggo, maar in een gemeente die door Ziggo van een signaal wordt voorzien vanuit een naastgelegen provincie. In die gemeenten is het regiovenster nog niet beschikbaar. In onderling overleg hebben NPO, de regionale omroepen en Ziggo ervoor gekozen deze omissie gedurende de proefperiode voor lief te nemen. Zo kunnen de kosten beperkt blijven.

Ik woon niet in Rijnmond, maar zie wel regionieuws uit deze streek. Hoe kan dat?

In een aantal gemeenten komt dit voor omdat het signaal van Ziggo vanuit een andere regio komt. Het netwerk van Ziggo loopt namelijk niet helemaal gelijk met de provinciegrenzen. In onderling overleg hebben NPO, de regionale omroepen en Ziggo ervoor gekozen dit verschijnsel gedurende de proefperiode voor lief te nemen. Zo kunnen de kosten beperkt blijven.

Waarom zie ik via replay-tv iets anders dan RTV Rijnmond?

De replay-functie (terugkijken vanuit de programmagids en terugspringen naar het begin van de uitzending) bevat alleen de landelijke editie van NPO 2. Dat is de versie die te zien is in alle andere regio’s en bij alle andere aanbieders.



Waarom zie ik op NPO Start en in de Ziggo-GO app iets anders dan op televisie?

De websites en apps hebben alleen de landelijke editie van NPO 2. Dat is de versie die te zien is in alle andere regio’s en bij alle andere aanbieders.

Waarom is er geen TT888 en gesproken ondertiteling voor de uitzendingen?

Er zijn vanwege de kosten en extra moeilijkheden geen voorzieningen voor (teletekst)ondertiteling en gesproken ondertiteling. Uiteraard worden deze functies wel meegenomen in het ontwerp, als de proef wordt uitgebreid naar heel het land.

Op basis waarvan wordt er besloten of het experiment geslaagd is?

Om te bepalen of het experiment een succes is, wordt er gekeken naar het bereik, de inhoudelijke kwaliteit en de waardering van de uitzendingen. Daarnaast wordt de technische haalbaarheid onderzocht en kijken we naar de financiële benodigdheden.