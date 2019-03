Proef met actueel regionaal nieuwsblok op NPO 2

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) begint samen met regionale omroepen op 1 april met een proef waarbij in drie regio’s een 5-minuten durend regiojournaal is te zien. Vanaf die datum is op NPO 2 op werkdagen ‘Kijk op de Regio’ te zien, een nieuwsblok direct na het NOS Journaal van 18.00 uur. Na afloop van de drie maanden durende proef worden de nieuwsvensters geëvalueerd en wordt de mening van het publiek gevraagd.

Met de regiovensters brengen we regionale journalistiek nog dichter bij een groter publiek. Drie maanden lang krijgen inwoners in Friesland, Gelderland en het grootste deel van het Rijnmondgebied in Zuid-Holland een 5 minuten durend regionaal nieuwsprogramma te zien na afloop van het NOS Journaal van 18.00 uur.

Het gaat in eerste instantie alleen om mensen die tv-kijken via de volgende distributeurs: Ziggo, Kabelnoord en CAI Harderwijk. Het betreft een samenwerking tussen NPO, RPO (Regionale Publieke Omroep), Omrop Fryslân, Omroep Gelderland, RTV Rijnmond en genoemde kabelaars.

Alle andere televisiekijkers naar NPO 2 krijgen op dat moment een samenvatting van het regionieuws uit het hele land te zien. Gedurende de proef wordt het NOS Journaal van 18.00 uur tegelijkertijd zowel op NPO 1 als NPO 2 uitgezonden.

Na drie maanden wordt de proef door de betrokken partijen geëvalueerd. Ook wordt daarbij naar de mening van de kijker gevraagd. Het invoeren van een regionaal nieuwsvenster staat vermeld in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.