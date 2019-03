10 maanden cel voor Karwei-verduistering

Een 51-jarige vrouw uit Hoogvliet moet vijftien maanden de cel in, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De rechter acht bewezen dat de medewerkster van Karwei in Dordrecht ruim 1 miljoen euro heeft verduisterd bij de bouwmarkt.

De uiteindelijke straf ligt lager dan de eis van justitie. Het OM had namelijk twee jaar celstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De rechter weegt mee dat de vrouw volledig meewerkte en zelf ook slachtoffer was. Ze was in de ban geraakt van een buitenlandse oplichter die deed alsof hij verliefd op haar was.

De man deed alsof hij dringend geld nodig had, waarna de vrouw al haar spaargeld aan hem overmaakte. Dat was een bedrag van zo'n 30 duizend euro. Toen dat op was, begon ze met het verduisteren van geld bij haar werkgever.

"Zelfs toen ik meer dan een miljoen aan hem geleend had, geloofde ik nog dat hij terug zou betalen", zei de de vrouw eerder tegen de rechter.

De vrouw heeft al 40 duizend euro terugbetaald aan Karwei. Ze heeft inmiddels een nieuwe baan en een betalingsregeling.