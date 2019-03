Baudet en Kuzu met voorkeursstemmen gekozen voor provincie

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Tunahan Kuzu (Denk) zijn met voorkeursstemmen gekozen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Beide politici ontvingen verrassend veel stemmen, aangezien ze beiden als laatste op de lijst stonden. Baudet was nummer 20 en Kuzu nummer 50. Baudet ontving echter 77.035 stemmen en Kuzu 9789, veel meer dan zijn provinciale lijsttrekker.

Verhuizen

Of de politici hun provinciale zetels ook daadwerkelijk innemen is nog niet bekend. Baudet zou daarvoor moeten verhuizen naar Zuid-Holland, omdat hij nu in Amsterdam woont. Kuzu komt uit Rotterdam.

Baudet's Forum voor Democratie was de grote winnaar bij de verkiezingen vorige week. In Zuid-Holland werd hij vanuit het niets de grootste met elf zetels. Zijn partij schoot van nul naar tien zetels in de Eerste Kamer.