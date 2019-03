MBO-opleidingen tegen vergrijzing Hoeksche Waard

MBO-opleidingen in de Hoeksche Waard moeten vergrijzing in het gebied tegengaan. Nu trekken veel jongeren nog weg en zitten bedrijven met grote personeelstekorten. Da Vinci College, Stichting Acis en het Actief College willen er daarom toch voor zorgen dat het mogelijk is om op het eiland te leren en te werken.

Acht leerlingen volgen nu een MBO-opleiding in de bouw. Het is de bedoeling hier ook opleidingen in de zorg en installatietechniek aan toe te voegen.

“Lesgeven aan acht leerlingen is alleen mogelijk, doordat bouwbedrijven hier zelf een financiële bijdrage aan leveren”, legt Michel Pipping van Da Vinci uit. “Voor een rendabele klas heb je namelijk zo’n twintig leerlingen nodig.”

Nick Timmers uit Puttershoek is één van die acht leerlingen. Eerst zat hij in Dordrecht op school. Nu krijgt hij een dag in de week les op het Actief College in Oud-Beijerland en werkt hij voor een aannemersbedrijf in Maasdam. “Heel fijn! Met het openbaar vervoer naar Dordrecht was ik zo een uur onderweg!”

MBO-school niet haalbaar

Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam vaak de wens naar voren om een MBO-school in de Hoeksche Waard te hebben. “Dat is waarschijnlijk een brug te ver, gezien het aantal leerlingen in deze regio, maar we hopen wel een aantal opleidingen in te richten waar qua personeel ook veel vraag naar is”, aldus Pipping.

Schooldirecteur Rianne Koole van het Actief College biedt haar gebouw graag aan voor dit initiatief. “Leerlingen blijven vaak hangen op de plek waar ze stage lopen. Ze krijgen er werk, ontmoeten er mensen, krijgen een relatie, kinderen. Daarom wil je ze hier houden. En we zien nu ook jongeren uitvallen, omdat ze zich niet prettig voelen in een grote stad als Rotterdam.”

Informatieavond

Op 26 maart is er een informatieavond over werken en leren in de Hoeksche Waard. Dan wordt er gekeken of er voldoende animo is voor nieuwe MBO-opleidingen in de bouw, zorg en de installatietechniek. Die zouden dan in september van start kunnen gaan.

Voor Nick ziet het er in ieder geval goed uit. Zijn werkgever is tevreden en de kans bestaat dus dat hij hier na zijn opleiding kan blijven werken. Hij ziet zichzelf de Hoeksche Waard in ieder geval niet verlaten. “Nee ik ga hier nooit meer weg!”