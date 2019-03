Nieuw stadion Feyenoord jaar later open: eerste wedstrijd in 2024

Het stadion zou eerst in 2023 de deuren openen. Volgens projectdirecteur Frank Keizer is er meer tijd nodig voor een goede afstemming van het definitief ontwerp en aanvraag van vergunningen en tijd voor het bouwrijp maken van de locatie.

Keizer: "Onder stoom en kokend water was het wellicht mogelijk geweest de oorspronkelijke planning te halen, maar daar waren te veel risico’s aan verbonden. Dat wilden we niet. Daarom hebben we besloten de planning aan te passen. De deuren van het stadion kunnen in juni 2024 open, zodat Feyenoord er vanaf het seizoen 2024-2025 kan spelen."

De planning is opgesteld in samenspraak met de gemeente Rotterdam en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, die verantwoordelijk is voor de gebiedsontwikkeling.