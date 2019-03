Drenthe gaat tafeltennis challenge aan met 'stiekeme balletjes'

Royston Drenthe geniet ook buiten het voetbalveld. Hij is ondernemer, maakt muziek en opende onlangs een sportclinic bij de gemeente Zoetermeer. "Dit was rondom mijn leeftijd altijd helemaal geweldig. Je speelde de longen uit je lijf en bij thuiskomst was je helemaal brak."

In Zoetermeer doet Royston mee aan de sporten. Badminton en tafeltennis onder meer. "Qua motoriek zit het er wel in bij mij. Ik kan aardig tafeltennissen. Beter dan de gemiddelde voetballer. "

Dan raakt verslaggever Frank Stout getriggerd. Hij daagt Royston uit. "Serieus? We spelen voor wat lekkers. Een Big Mac menu. Of Sparta dat goed vindt? Hallo, ik mag eten wat ik wil. Als ik maar presteer op het veld", lacht hij.

Bekijk hierboven de reportage en geniet van een bloedfanatieke Drenthe aan de tafeltennistafel.