Meer mis met lekkende containers dan gedacht

Er was meer met de lekkende containers bij de Euromaxx Terminal op de Maasvlakte aan de hand, dan eerder werd gemeld. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat er accuzuur uit zes containers lekte en dat die stof explosief had kunnen zijn.

Zondag werd er nog gemeld dat het om één container ging en dat het probleem snel was opgelost.

Een dag later bleek dat het ging om negen containers, waarvan er zes lekten. Uit onderzoek bleek dat er een andere stof in de containers zat dan op de papieren was vermeld.