Nog geen spoor van zwanenkiller in Oud-Alblas, nu al 42 zwanen dood

"Iemand die dat doet, is niet goed bij zijn hoofd", zegt een wandelaar in Oud-Alblas als reactie op het nieuws dat er inmiddels al 42 gedode zwanen zijn gevonden in de omgeving van het dorp. De dode zwanen hebben schotwonden en steekwonden. De dader(s) zijn nog niet gevonden.

Mensen in het dorp in de Alblasserwaard hebben geen idee wie er achter de slachting zit van de afgelopen weken. Er wordt wèl volop gespeculeerd. Het zouden bijvoorbeeld stropers kunnen zijn die uit zijn op het borstvlees van de zwanen. Het zou ook een boze boer kunnen zijn die genoeg heeft van de zwanen op z'n land. Of het is het werk van een gestoorde dierenbeul.

De dierenambulance zit met de handen in het haar. Medewerker Gerrit de Boom heeft veel van de gedode zwanen opgehaald en vertelt: "Een klein deel is waarschijnlijk gewoon een natuurlijke dood gestorven. Maar er zijn zwanen bij met schotwonden, met steekwonden. Dat doet mij als dierenliefhebber echt pijn. De toegetakelde vogels worden overgedragen aan de politie voor onderzoek."

De Boom zegt dat hij geen idee heeft wie de slachtpartij op zijn geweten heeft. Hij denkt wel dat er meerdere daders zijn, omdat er meerdere soorten verwondingen worden geconstateerd.

Bij daglicht

Ook vermoedt hij dat het bij daglicht gebeurt. Maar iemand die op klaarlichte dag gaat schieten in een weiland, dat valt toch op? "Het is hier zo dunbevolkt dat je dat niet per se hoeft te horen, zeker niet als de wind de andere kant op staat".

De medewerker van de dierenambulance wordt er zo onderhand moedeloos van. "Dit moet stoppen. We vragen de mensen in het gebied dan ook om alert te blijven. Als je iemand ziet die met een zwaan bezig is dan klopt het sowieso niet. Je gaat niet voor je lol zo'n grote en sterke vogel benaderen."