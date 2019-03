Faillissement aangevraagd Op = Op-winkels

Het bedrijf heeft ruim 130 winkels in ons land, onder meer in Rotterdam, Dordrecht, Spijkenisse en Maassluis. De eerste winkel opende in 1997 haar deuren in Klazienaveen. In maart 2018 had Op = Op Voordeelshop nog 150 winkels.

De rechtbank Noord-Nederland spreekt naar verwachting dinsdag het faillissement uit. De tien franchisevestigingen vallen buiten het bankroet. In totaal werken bij het bedrijf 1164 mensen, verspreid over 318 fulltimebanen.

Het is niet de eerste keten die dit jaar omvalt door lastige marktomstandigheden. Zo gingen speelgoedketen Intertoys en kledingketen CoolCat onlangs al failliet.