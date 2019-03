VIDEO: Het begon te kriebelen dankzij oude loopschoenen

Edwin loopt dit jaar zijn derde marathon in de Maasstad. Vorig jaar verscheen hij nog met het nodige blessureleed aan de start. Uitlopen lukte gelukkig wel, maar niet binnen de tijd die hij in gedachte had. In het najaar liep Edwin in Eindhoven 3'30" en dat gaf een lekkere opkikker. Streeftijd op 7 april in Rotterdam is 3'20".

Edwin was tot drie jaar geleden een stuk zwaarder. "Als je voor het eerst fulltime aan de slag gaat, komt er veel op je af. 's Avonds voelde ik eigenlijk alleen maar vermoeidheid in mijn lijf en had ik vooral veel behoefte om tot rust te komen en een beetje voor me uit te staren richting de TV."

Oude schoenen

Oude loopschoenen brachten de ommekeer voor Edwin. De Rotterdammer liep vroeger altijd hard in de polders. "Als je thuis stilzit en er staat nog een oud paar verslofte loopschoenen, dan begint het te kriebelen. En zo is 't weer begonnen eigenlijk."

Twee jaar geleden stond Edwin aan de kwartmarathon. Die heeft hij uit kunnen lopen. "Maar daarna kriebelde het eigenlijk al meteen om te zorgen dat ik in Rotterdam op de hele kon gaan starten en dat is gelukt!"

Edwin wil voor dit jaar bewijzen dat er een hele degelijke tijd voor hem in zit. "Ik houd ervan om mezelf sportief uit te dagen, dus mijn ambitie stel ik elke keer een stukje bij om sneller te gaan en gewoon aan mezelf te kunnen tonen dat er heel veel in zit."