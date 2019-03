De Euromast viert zijn 59ste verjaardag

Op honderd meter hoogte is maandag het 59-jarig bestaan van de Euromast gevierd. Ter ere van deze speciale dag, werden vijftig bejaarden uit Rotterdam uitgenodigd om het feestje te vieren.

“Door onze verjaardag samen met ouderen uit Rotterdam te vieren hopen wij hen een gezellige middag te bezorgen”, vertelt Brianne Ippel van de Euromast.

De ouderen werden opgehaald in een partybus om alvast in de feeststemming te komen. Ze werden getrakteerd op een verjaardagstaart in de groen-witte kleuren van de stad. Niemand minder dan de finaliste van Heel Holland Bakt, de Rotterdamse Nicole Meijer, maakte deze Euromasttaart.

Gids Eugène de Klerk deelde de 59 meest opvallende feitjes over de Euromast met de feestgangers. ''Wat de Euromast maakt is de ervaring met onze gasten. Die stellen vragen dat je denkt, jeetje, hoe kom je erop.''

Anekdotes

Tijdens het feest schudt hij de ene na de andere anekdote uit zijn mouw. De Euromast staat aan een groot park dat is aangelegd door de landschapsarchitecten vader en zoon Zocher. Zij hebben in Amsterdam het Vondelpark ontworpen.

"Ik heb wel eens een bus vol met Amsterdammers gehad. Ik vertel hen dan het verhaal over het Vondelpark en dan reageren ze eigenlijk heel verbaasd. Zo ligt het Vondelpark meestal vol met mensen. Dan zeg ik: ja, maar in Rotterdam wordt er gewerkt. En dan is het tien minuten stil.''