Jan Janssen en Koos Moerenhout bij opening seizoen Peloton Katendrecht

Op de dag dat Milaan-San Remo verreden werd, hield Peloton Katendrecht een toertocht door de Zuid-Hollandse polder. En die tocht stond in het teken van de opening van het nieuwe wielerseizoen.

Er waren daarbij twee prominenten aanwezig. Tour de France-winnaar Jan Janssen en bondscoach Koos Moerenhout reden met het peloton mee.

Jan Janssen voerde tijdens de tocht veel gesprekken over zijn Tourwinst in 1968. "Iedereen begint daarover natuurlijk. Ze hebben het niet zelf meegemaakt, maar mijn vader of mijn opa wel, zeggen ze dan.

Dan bedanken je ze. Dan zeggen ze: meneer Janssen, bedankt voor uw mooie sportprestaties. We hebben ervan genoten."

Peleton Katendrecht is gelieerd aan de Bram Ladage Ronde van Katendrecht die op zaterdag 25 en zondag 26 mei verreden wordt. Bekijk hierboven heel het item.