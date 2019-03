Burgemeester Alblasserdam: 'Uitstel verdwijnen luchtalarm goede stap in de richting'

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam, is blij dat het luchtalarm in januari 2020 nog niet verdwijnt. De sirenes zijn een jaar langer te horen, besloot minister Ferd Grapperhaus maandag. "Een eerste stap in de goede richting", meent burgemeester Paans. "Nu doorpakken voor behoud van het luchtalarm als één van de crisiscommunicatiemiddelen."

Paans maakte zich al langer zorgen over het verdwijnen van de sirenes die elke eerste maandag van de maand te horen zijn. In februari gingen de sirenes in zijn gemeente niet af toen er een irriterende stof ontsnapte uit een lekkende tankauto.

Er werd alleen een NL-Alertbericht verspreid. Maar nog niet iedereen kan die berichten ontvangen op zijn telefoon, stelde burgemeester Paans toen. Het is te vroeg om het oude luchtalarm af te schaffen, vond hij.

Grapperhaus vindt nu ook dat 2020 te vroeg is. Uitstel is volgens hem nodig omdat NL-Alert in de grensstreek nog niet voldoende werkt. Verder wil een aantal veiligheidsregio's de sirenes behouden, bijvoorbeeld in de buurt van chemische industrie.