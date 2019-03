Schieland en de Krimpenerwaard: zes zetels voor winnaar Water Natuurlijk

Water Natuurlijk kreeg zo'n 59.000 stemmen. De partij had tot nu toe vier zetels. Ook de VVD kreeg er een zetel bij en komt nu uit op vijf. De PvdA is de derde partij met drie zetels.

Het CDA moet twee van de drie zetels inleveren. De nieuwe partij Ons-Platteland krijgt één zetel. De overige partijen blijven gelijk in aantal zetels vergeleken met vier jaar geleden.

Het algemeen bestuur telt 30 zetels. Tweederde ervan wordt rechtstreeks gekozen, de rest bestaat uit vaste zetels die worden ingevuld door bedrijven, boeren en natuurorganisaties.

Onder het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard valt een deel van Rotterdam, Capelle, Lansingerland en de Krimpenerwaard.

Overige waterschappen in regio

Ook de overige waterschappen in onze regio maakten maandag de officiële uitslagen bekend van de waterschapsverkiezingen. De uitslagen wijken niet af van de voorlopige uitslagen die afgelopen donderdag naar buiten kwamen. In Delfland is de VVD de grootste geworden met 5 zetels en in Hollandse Delta de Waterschapspartij met 7. In Rivierenland delen CDA en Water Natuurlijk de eerste plek met ieder 3 zetels.