Hans Wiegel informateur Provinciale Staten Zuid-Holland

Hans Wiegel is aangewezen als de informateur voor het vormen van een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland. Dat meldt Rob Roos, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Wiegel begint donderdag met zijn verkennende gesprekken direct na de installatie van de nieuwe Provinciale Statenleden.

De partij Denk had nog een voorstel gedaan om Job Cohen als een tweede informateur aan te wijzen. Fractievoorzitter Metin Celik wilde dat graag. Bijna alle andere fractievoorzitters konden zich erin vinden. Maar niet de PVV en Forum voor Democratie. Metin Celik zegt teleurgesteld te zijn dat er nu geen tweede informateur komt.

Rob Roos van Forum voor Democratie denkt dat Wiegel partijen kan verbinden: "Wij hebben het idee dat Hans Wiegel uitstekend de klus kan klaren. Dat heeft hij eerder laten zien in Den Haag en Brabant."

Donderdag start informatie



Donderdag gaat Wiegel de partij uitnodigen voor de eerste gesprekken. Daarin kunnen alle partijen hun favoriete coalitie aangegeven. Welke dat voor Forum is, houdt fractievoorzitter Rob Roos nog even voor zichzelf. "Die gaan we bij de heer Wiegel op tafel leggen".

Forum heeft er wel vertrouwen in dat alle partijen serieus de gesprekken ingaan. Zelf wil Forum geen enkele partij uitsluiten. "Uiteraard willen we zoveel mogelijk punten van ons verkiezingsprogramma verwezenlijkt zien, maar we zullen bij elkaar moeten komen en dan zul je water bij de wijn moeten doen op sommige punten."

Op de vraag of het klimaat een 'no-go' is volgt een lach. "Dat ga ik met de heer Wiegel bespreken. Dat is de inhoud."

VVD tevreden met eigen erelid

De VVD zegt zin te hebben in de gesprekken met VVD-erelid Wiegel als informateur. "Wij staan er positief in. FvD is de grootste partij geworden en wij willen gaan kijken hoe we met hen en ook andere partijen kunnen samenwerken. Voor een deel zijn de standpunten van Forum bekend, maat nog niet alle," Aldus Floor Vermeulen van de VVD in de Staten van Zuid-Hollland.

PvdA ziet mogelijkheden



De PvdA-fractie vindt dat een tweede informateur geen slechte oplossing was geweest om de zaken van meerdere kanten te bekijken, maar heeft zich neergelegd bij de wens van FvD. Fractievoorzitter Anne Koning denkt dat er op het gebied van woningbouw misschien nog wel overeenkomsten met Forum te vinden zijn, maar op andere belangrijke terreinen zoals het klimaat en de inclusiviteit niet. Maar eerste maar eens met elkaar praten met iedereen, vindt de PvdA in Provinciale Staten.

Metin Celik gaat overigens voor Denk in Provinciale Staten zitten. Tunahan Kuzu ziet ervan af. Hij is ook fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer.