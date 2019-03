Vrienden van verongelukte Berhan blijven achter met veel vragen

Berhan staat op maandag 11 maart voor het stoplicht te wachten aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam Prinsenland. Op dat moment komt een tankwagen met hoge snelheid van de A16 de afrit Kralingen afrijden. Op de kruising wordt de auto van Berhan door de tankwagen gegrepen en verdwijnt onder de cabine.

De dood van Berhan maakt nog steeds grote indruk op zijn vrienden die bijeen zijn in de kapsalon aan het Noordplein waar Berhan werkte als kapper.

Voor vrienden en familie is het nog erg onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

'Ongelooflijk'

Taylan Okcu is een goede vriend van Berhan, samen gingen ze vaak de stad in. Even voor de crash was Taylan door Berhan thuis afgezet in de wijk Prinsenland. "Het is niet te geloven, we zijn allemaal nog in shock. Dat zo'n goeie jongen als hij precies op dat moment bij het stoplicht stond. En dat die tankwagen vanaf de snelweg met hoge snelheid juist tegen hem moet aan knallen en niet tegen een boom of zo. Niet te begrijpen."

Een andere vriend van Berhan, Onur Artuc was getuige van de crash toen hij stond te tanken bij het tankstation aan de Jacques Dutilhweg. "Ik zag lichten met vaart aankomen en toen een harde knal. We renden eerst allemaal weg want je staat uiteindelijk wel bij een tankstation. Daarna renden we terug om hulp te verlenen. Niemand zag de auto van Berhan, die was helemaal geplet onder die vrachtwagen."

Vaart

De hoge snelheid van de tankwagen is Onur opgevallen. "Hij heeft zeker niet geremd, hij had vaart. We willen weten waarom de vrachtwagenchauffeur niet kon remmen, niet kon stoppen en doorreed."

Onur vindt het vreemd dat de chauffeur niet eerder is gestopt omdat de tankwagen op de Van Brienenoordbrug de vangrail zou hebben geraakt. "De chauffeur had zo snel mogelijk moeten stoppen aan de kant van de weg. Of de eerste afslag nemen. En dat is niet de afslag Kralingen."



Shock

Mevlut Camci, de eigenaar van de kapperzaak waar Berhan werkte, is nog helemaal ontdaan van de dood van Berhan. "Zijn grote broer bracht hem een keer mee toen hij twaalf jaar was, toen wilde hij al kapper worden. Hij was hier altijd te vinden, zo'n lieve jongen. Iedereen kende hem, hield van hem. We zijn nog steeds in shock."

Ook Mevlut wil weten waarom Berhan zo plotseling aan zijn einde kwam. "Iedereen zegt en denkt er iets van. Maar we willen wat weten over die chauffeur. Was hij ziek, had hij alcohol gedronken of was hij in slaap gevallen? We wachten op een verklaring hoe het precies is gebeurd."



Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog gaande.