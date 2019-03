Consumentenbond: bezorging PostNL moet beter

De pakketbezorging van PostNL moet veel beter. Dat vindt de Consumentenbond. Volgens die organisatie is PostNL recordhouder klachten.

Klagers zijn vooral ontevreden omdat hun pakketje zoek raakt of niet wordt bezorgd, of omdat de bezorger ten onrechte aangeeft dat de ontvanger niet thuis is.

PostNL zegt in een reactie dat elke klacht er een teveel is. De pakjesbezorger wijt het hoge aantal klachten aan de grote hoeveelheid pakketten die het bedrijf bezorgt.

Dat het niet alleen bij PostNL fout gaat, bleek vorige week in de Rotterdamse wijk Middelland. toen werden stempassen niet bezorgd, omdat een bezorger van Sandd ze thuis had laten liggen.