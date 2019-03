Ton Pattinama over brand: ik sprong gelijk in mijn auto

De schrik sloeg hem om het hart dinsdag. Oud-profvoetballer Ton Pattinama kreeg in de vroege ochtend een telefoontje dat het gebouw van zijn club Deltasport in Vlaardingen in brand zou staan.

Pattinama voetbalde vroeger jarenlang voor clubs als FC Den Bosch, Excelsior en FC Utrecht. Hij is nu trainer en bestuurslid van Deltasport.

"Ik ben vanuit Spijkenisse meteen in de auto gesprongen", legt hij op Radio Rijnmond uit als de eerste brandweerslangen worden opgerold. "Toen ik hier aan kwam, zag ik geen rook uit het gebouw komen, dus ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen."

Het vuur is ontstaan in een washok. "Maar zover ik weet draaien wij 's nachts geen was", zegt Pattinama. "Op maandag is hier na het weekend alleen de schoonmaakploeg. Maar wat er dan precies allemaal gebeurt, dat weet ik niet."

Een brandweerman opent ondertussen met een motorzaag een nieuw stuk van het dak. Pattinama ziet het lede ogen aan.

Er is mij verteld dat als het isolatiemateriaal begint te smeulen we dan nog veel verder van huis zijn. "We moeten nog maar zien hoe groot de schade aan het clubgebouw is", zegt hij somber. "Als we zo het sein krijgen van de brandweer dan ga ik zeker even naar binnen om te kijken."